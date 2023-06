Rode hakken op Dam voor Nederlandse slachtoffers femicide

Met rode hakken wordt zondag op de Dam in Amsterdam aandacht gevraagd voor de Nederlandse slachtoffers van femicide, moord op vrouwen. In totaal zullen er 43 paar rood geverfde hakken komen te staan op het Amsterdamse plein. Die staan symbool voor de vermoorde vrouwen. "Uit de meest recente cijfers blijkt dat in Nederland in de afgelopen jaren gemiddeld 43 vrouwen per jaar vermoord worden, veelal door hun eigen mannelijke (ex-) partners", aldus de organisatie.

De demonstratie zal worden geopend door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die ook een toespraak houdt. Verder spreken ook Olcay Gulsen en Marije Cornelissen, beide VN-ambassadeurs tegen huiselijk geweld, en Europarlementariër Catharina Rinzema (VVD). Schrijver Stella Bergsma zal een gedicht voordragen.

Columnist Yesim Candan organiseert de demonstratie voor het derde jaar op rij. Zij liet zich inspireren door het kunstwerk van de Turkse kunstenaar Vahit Tuna, die 440 paar hakken op de wand van een gebouw in Istanbul bevestigde. Dat aantal staat gelijk aan het aantal vrouwen dat in 2018 in Turkije door hun partner vermoord werden. Vrouwen zijn uitgenodigd om zelf een paar hakken mee te nemen naar de Dam, die daar rood zullen worden geverfd door kunstenaar Mick Johan.

Candan wil samen met Europarlementariër Rinzema de demonstratie volgend jaar in Brussel laten plaatsvinden. Met de demonstratie hopen ze "EU-lidstaten te inspireren en te motiveren om in actie te komen tegen femicide".