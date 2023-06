Vader en zoon zeggen op laatste moment duikboot Titan af: ‘Eigenaar werd verblind door passie’

Zakenman Jay Boom en zijn zoon Sean hadden twee tickets voor het tripje met de duikboot naar de Titanic. Een paar weken voor vertrek besloot het tweetal toch niet mee te gaan. Jay achtte de Titan, die is verongelukt, te onveilig, vertelt hij aan CNN.

OceanGate-baas Stockton Rush vloog in zijn zelfgebouwde vliegtuig naar hen toe om ze te overtuigen mee te gaan. Dat zette de Amerikaan aan het denken. "Hij komt naar ons toe in zijn zelfgebouwde vliegtuig om ons te overtuigen mee te gaan op expeditie naar de bodem van de oceaan, in zijn zelfgebouwde duikboot...” Daarover zegt de Amerikaan: "Hij was tot andere risico’s bereid dan ik.” Bloom is namelijk zelf piloot en zegt nooit in een experimenteel vliegtuig te stappen.

Ook vonden Jay en Sean het bedenkelijk dat Rush al hun zorgen wegwuifde. "Hij had zoveel passie voor het project dat hij erdoor werd verblind. Hij keek niet naar de dingen die anderen zagen die problematisch konden zijn omdat het niet in zijn verhaal paste.’’

Nadat Bloom meer over de Titan las, werd hij alleen maar bezorgder. En dus gaf hij zijn twee stoelen op. Die zijn vervolgens gegaan naar Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman. "Alles wat ik kon zien toen ik die vader en zoon zag, was ikzelf en mijn zoon. Dat hadden wij kunnen zijn."