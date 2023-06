Onduidelijk waar Wagnerbaas Prigozjin is

De dag nadat hij zijn troepen richting Moskou liet trekken, is het op zondag onduidelijk waar de baas van de Wagner Groep Jevgeni Prigozjin momenteel is. Zaterdag sloot hij een deal over het stoppen van de opstand van zijn huurlingenleger in Rusland, waarna het Kremlin aankondigde dat Prigozjin naar Belarus zou vertrekken. Er zijn nog geen berichten dat hij daar ook daadwerkelijk is gezien. Ook Prigozjin zelf heeft niets meer van zich laten horen. Prigozjin vertrok zaterdagavond in een auto uit het Zuid-Russische Rostov aan de Don. Op beelden is te zien hoe een aantal inwoners van de stad hem toejuichen en zijn hand schudden. De Wagnerbaas en zijn troepen zullen volgens het Kremlin niet worden vervolgd voor hun muiterij.