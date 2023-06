De Nederlandse stranden zijn vol

Het is druk op de Nederlandse stranden deze zondag. Strandgasten worden opgeroepen niet met de auto te komen, maar met het openbaar vervoer, fiets of deelscooter. In Zandvoort en Bloemendaal zijn alle parkeerplaatsen vol, meldt de ANWB op Twitter. Ook in de buurt van Den Haag en Noordwijk is het druk op het strand.

De gemeente Den Haag twittert: „Het is warm en gezellig druk aan de Haagse kust! Er zijn geen parkeerplekken in #Kijkduin meer en de parkeergarages in #Scheveningen zijn bijna vol. Pak (deel)fiets, -scooter, tram of bus naar het strand. Toch met de auto? Kies een garage in het centrum en reis verder met het ov.”