Moeder gaat op vakantie en laat dochtertje alleen thuis: baby van 16 maanden overleden

Een 16 maanden oud meisje is overleden nadat haar moeder haar ongeveer 10 dagen alleen had gelaten in hun huis in Cleveland om op vakantie te gaan.

De 31-jarige Kristel Candelario wordt aangeklaagd voor moord nadat ze meer dan een week niet voor haar dochtertje had gezorgd, zei de politie afgelopen donderdag in een persbericht. De 16 maanden oude baby werd dood verklaard toen eerstehulpverleners op 16 juni bij het huis aankwamen, aldus de autoriteiten.

Candelario was op reis naar Puerto Rico en Detroit terwijl de baby alleen in huis werd achtergelaten

De moeder zou zich bij de politie hebben gemeld dat ze haar dochter, Jailyn, "thuis, helemaal alleen" had achtergelaten, aldus de beëdigde verklaring.

Candelario zei dat toen ze thuiskwam, haar kind "extreem uitgedroogd" was.

Het hok van de baby "bestond uit bevuilde dekens, verzadigd van urine en uitwerpselen".

Een buurvrouw vertelde een lokale zender dat dit niet de eerste keer was dat Candelario haar baby alleen thuis liet.

"We blijven haar zeggen dat ze haar niet alleen moet laten, niet alleen ik, ook mijn vriendin aan de overkant, maar ze laat haar altijd alleen", zei de buurvrouw.