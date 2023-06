Eerste videoboodschap Poetin sinds stoppen muiterij Wagner

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag voor het eerst in een officiële videoboodschap van zich laten horen sinds de opstand van de Wagner Groep zaterdag werd gestopt door een de-escalatieovereenkomst. In een verklaring op de website van het Kremlin feliciteert de Russische president deelnemers van een industrieel forum.

Poetin spreekt in de video niet over de muiterij van het weekend en het is niet duidelijk wanneer de video is opgenomen. Hij heeft ook nog niet persoonlijk gereageerd op de overeenkomst die zaterdagavond werd gesloten. Zondag verscheen de Russische president ook op televisie, in een interview dat waarschijnlijk eerder was opgenomen. Hij sprak toen over zijn vertrouwen in de plannen van Rusland in Oekraïne.

Volgens het Kremlin belde de president maandag ook met de Iraanse president en de emir van Qatar. Die zouden allebei hun steun voor Poetin hebben uitgesproken in verband met de opstand van zaterdag.

Terwijl de opstand van de Wagner Groep aan de gang was, sprak Poetin zaterdag wel het volk toe in een televisietoespraak. Hij sprak toen van "landverraad, afpersing en terrorisme" en "een klap voor Rusland, een klap voor ons volk". Sindsdien is de Russische president niet meer in het openbaar gezien.