Wagnerbaas: opmars naar Moskou moest opdoeken Wagner voorkomen

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft in een audiobericht op Telegram gezegd dat de mars naar Moskou was bedoeld om te voorkomen dat zijn huurlingenleger zou worden opgedoekt. Volgens Prigozjin zou de Wagner Groep per 1 juli ophouden te bestaan. In het eerste audiobericht sinds hij zaterdag van de radar verdween zegt hij dat het niet de bedoeling was om de Russische overheid omver te werpen. Het is nog niet duidelijk waar Prigozjin zich nu bevindt.