Ombudsman en Kinderombudsvrouw: crisisnoodopvang nu mensonwaardig

De Ombudsman en Kinderombudsman vinden dat de crisisnoodopvang voor vluchtelingen in Nederland op dit moment mensonwaardig is. Dit staat in het onderzoeksrapport "De crisis voorbij" dat dinsdag openbaar is gemaakt. Onlangs publiceerde ook een aantal organisaties waaronder het Rode Kruis een rapport met dezelfde conclusie.

De twee ombudslieden constateren dat de crisisnoodopvang voor asielzoekers momenteel niet wordt gebruikt zoals deze is bedoeld. Margrite Kalverboer en Reinier van Zutphen zien dat op dit moment duizenden asielzoekers maandenlang op deze locaties verblijven, die bedoeld zijn voor kortstondige opvang in noodsituaties en daarom aan lagere kwaliteitseisen mogen voldoen. Van Zutphen: "We moeten af van het woord crisis. In tijdelijke situaties kun je soms schuiven met wat je acceptabel vindt. Maar we zijn de crisis voorbij en dit is onacceptabel."

Kalverboer en Van Zutphen doen in het rapport een aantal aanbevelingen aan gemeenten en veiligheidsregio's, die de crisisnoodopvang in opdracht van de regering organiseren. Zo schrijven ze dat asielzoekers in de crisisnoodopvang betere huisvesting met meer privacy moeten krijgen, net als onderwijs en "zinvolle dagbesteding". Ook moet de overheid volgens de ombudslieden stoppen met het verplaatsen van gezinnen van opvang naar opvang en moet het de belangen van asielkinderen meer voorop zetten. Kinderombudsman Margrite Kalverboer: "Het belang van kinderen doet er te weinig toe, terwijl de impact op hun leven enorm is."

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) zei een paar dagen geleden dat de crisisnoodopvang in Nederland inderdaad verbeterd moet worden. Hij reageerde op een rapport van het Nederlandse Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos dat die onder de maat was. Woensdag debatteert de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid over het asielbeleid. Ook de crisisnoodopvang zal dan ter sprake komen.