Opname openbaar waarop Trump praat over geheime documenten

Voormalig president Donald Trump heeft met bezoekers gepraat over onder meer een aanvalsplan op Iran en hen mogelijk ook vertrouwelijke documenten laten zien. Dat blijkt volgens CNN uit een geluidsopname die de Amerikaanse nieuwssite maandag openbaar maakte. De audio-opname duurt twee minuten, stamt uit juni 2021 en werd gemaakt tijdens een interview dat Trump toen gaf. Aanwezig waren een schrijver, een uitgever en twee van Trumps stafleden. Erop is te horen dat Trump lijkt aan te geven dat hij een geheim document van het Pentagon bewaarde over een aanvalsplan op Iran, zo schrijft CNN. "Dit zijn de papieren", zegt Trump op de audio-opname, terwijl hij de aanvalsplannen van het Pentagon bespreekt. Ook verwijst hij naar iets wat hij "hoogst vertrouwelijk" noemt en aan anderen lijkt te laten zien, schrijft CNN verder. Trump is momenteel verwikkeld in een proces over zijn omgang met geheime documenten. Hij wordt ervan beschuldigd zulke documenten, die hij niet mee naar huis had mogen nemen, bij zijn vertrek uit het Witte Huis naar zijn huis in Florida te hebben gebracht. De ex-president wordt er ook van beschuldigd dat hij vertrouwelijke informatie heeft laten zien aan mensen die hiertoe niet gemachtigd waren. Trump heeft tegen de rechter gezegd op alle punten niet schuldig te zijn.