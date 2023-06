Afgewezen asielzoeker overgiet COA-medewerkers met hete olie

De Iraanse asielzoeker Tarek S. was zo boos en bang dat zijn asielverzoek voor de derde keer zou worden afgewezen dat hij twee pannen hete olie over twee medewerkers van het azc gooide. Zij raakten zwaargewond.

De ene medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) lag drie weken op de intensive care, kreeg vier huidtransplantaties en heeft brandwonden op 23 procent van haar lichaam. Ze zal daar de rest van haar leven last van hebben. De tweede COA-medewerker lag een tijdje in coma en had ook meerdere huidtransplantaties nodig. Ze heeft brandwonden boven op haar hoofd, op haar oor, voorhoofd en schouders. ,,De acties van één man hebben mijn leven op z'n kop gezet. Ik kan niet meer paardrijden, niet meer motorrijden. Ik zie mezelf ook niet meer op een azc werken", stelde ze in een slachtofferverklaring.

Tegen de man is 7 jaar gevangenisstraf geëist.