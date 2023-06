Onderzoek: Epsteins cel was avond voor zelfmoord niet doorzocht

In aanloop naar de zelfmoord van zedendelinquent Jeffrey Epstein zijn "talrijke en ernstige fouten" gemaakt door medewerkers van de gevangenis waar hij vastzat. De waakhond van het Amerikaanse ministerie van Justitie schrijft in een nieuw onderzoek dat de bewakers bijvoorbeeld verzuimd hebben om Epsteins cel te doorzoeken op de avond voor de zelfmoord.

De steenrijke zakenman werd in juli 2019 opgepakt voor onder meer mensenhandel. Een maand later troffen de cipiers hem levenloos aan in zijn cel. Hij stond al onder verscherpt toezicht om zelfmoord te voorkomen, dus de verontwaardiging was groot dat dit toch had kunnen gebeuren. Sommige mensen dachten zelfs dat het geen zelfmoord zou zijn geweest, maar de onderzoekers van de waakhond vonden net als de FBI eerder geen aanwijzingen dat er iets anders is gebeurd.

Twee cipiers werden eerder al aangeklaagd omdat ze niet goed op Epstein hadden gelet. Ze moesten elk half uur bij hem gaan kijken, maar deden dat rond het moment van de zelfmoord acht uur lang niet. Zij sloten uiteindelijk een deal met justitie om een celstraf te ontlopen.

Als Epstein nog in leven was geweest tijdens zijn rechtszaak had hij waarschijnlijk een celstraf van tientallen jaren gekregen. Veel van zijn slachtoffers zijn boos dat Epstein op deze manier zijn straf heeft kunnen ontlopen.