Nederlandse frietbakkers ontsnappen aan de dood bij raketaanval in Oekraïne

Twee Nederlanders die met een frietkar door Oekraïne trekken, zijn dinsdagavond geraakt door een raketaanval op een restaurant in Kramatorsk.

De twee Nederlanders kwamen veel in de media, nadat ze vlak na het uitbreken van de oorlog naar de grens van Oekraïne trokken om daar vluchtelingen van eten te voorzien. Nog altijd reizen ze vaak naar het land om eten aan te bieden op plekken waar dat nodig is.

Franky en Coen plaatsten een filmpje van de ravage en de hectiek direct na de raketinslag op Twitter, met daarbij de tekst: "We hebben slechts lichte verwondingen, maar onze auto is ernstig beschadigd."

Een raket heeft het restaurant geraakt waar we aan het eten waren in Kramatorsk



We hebben slechts lichte verwondingen, maar onze auto is ernstig beschadigd - meer info volgt. pic.twitter.com/ISDZrGGPyM