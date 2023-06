Parijs legt alcoholverbod op bij Olympische Spelen – maar niet voor de rijken

Op de tribunes en in de stadions van de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar heerst een alcoholverbod. Maar dat geldt niet voor iedereen. De bezoekers met een VIP-kaartje. De organisatoren zeggen dat de sterke dranken, champagne, wijn en bier die worden aangeboden aan mensen met een VIP-kaartje tot € 9.500 (£ 8.170) per persoon kosten, zijn toegestaan ​​omdat de drankjes worden geleverd met een "internationaal gastronomisch menu". En bij de maaltijd mag worden gedronken.

Le Monde hekelt een "dubbele standaard" die ertoe leidt dat VIP's champagne nippen terwijl andere fans genoegen nemen met Perrier