Grote brand in Rotterdam, rookwolken trekken over de stad

In Rotterdam-West woedt woensdag een grote brand. Donkere rookwolken trekken over de stad en hangen onder meer boven het centrum, blijkt uit beelden op Twitter. Vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkomt is een NL-Alert verzonden, waarin mensen onder meer worden opgeroepen uit de rook te blijven. De brand woedt volgens de hulpdiensten in een loods voor houtopslag aan de Keileweg. De vlammen slaan uit het brandende pand. "Bij de brand komt veel rook vrij. Blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen uit", aldus de veiligheidsregio. Mensen worden opgeroepen er weg te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven.