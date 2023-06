Vredesindex: hoogste dodental door oorlog sinds genocide Rwanda

Gewapende conflicten hebben wereldwijd aan ruim 238.000 mensen het leven gekost in 2022. Dat is het hoogste aantal sinds de Rwandese genocide in 1994, meldt het Instituut voor Economie en Vrede (IEP) bij de publicatie van de jaarlijkse Global Peace Index.

Het instituut berekent voor de Global Peace Index hoe vreedzaam landen zijn. IJsland voert de lijst aan, Nederland staat op plaats 16 van de 163. Er wordt onder meer gekeken naar het veiligheidsgevoel onder de bevolking, terrorisme, politieke stabiliteit, wapenhandel en conflicten met buurlanden. Hekkensluiters zijn Afghanistan, Jemen en Syrië. Oekraïne en Rusland staan respectievelijk op plaatsen 157 en 158.

Sommige zeer vreedzame landen scoren wel hoog op het gebied van wapenexport. Het IEP noemt onder meer Nederland, Zweden en Zwitserland. "Acht van de tien grootste exporteurs per hoofd van de bevolking zijn westerse democratieën", aldus het rapport. Als wordt gekeken naar de totale exportwaarde, zijn alleen de VS al goed voor 40 procent van de internationale wapenexport.

Het is het negende jaar op rij dat de wereld als geheel minder vreedzaam is geworden, concludeert het IEP. Ook vorig jaar was sprake van grootschalige gewapende conflicten. Zo verloren meer dan 104.000 mensen het leven door het conflict in de Ethiopische regio Tigray. De Russische invasie van Oekraïne zou in 2022 hebben geleid tot zeker 82.000 doden, al is het werkelijke dodental volgens het IEP waarschijnlijk veel hoger.