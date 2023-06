Daar gaan we weer: annuleringen en lang wachten op Schiphol bij bagagebanden en douane

Vorig jaar begon je vakantie al minstens vijf uur voor de geplande vertrektijd, wanneer je buiten in de lange rij van luchthaven Schiphol aan moest sluiten in de hoop je vlucht te halen. Als de reis al niet geannuleerd was tenminste. Deze zomer liggen de problemen meer bij terugkeer op onze nationale luchthaven, is de verwachting.

“Nederland kampt met een tekort aan politiepersoneel en dat heeft ook zijn weerslag op de inzet van de grenspolitie. De automatische paspoortcontrole is vaak buiten bedrijf, omdat er dan niet genoeg personeel is of omdat er storingen zijn”, schrijft Vlucht-vertraagd.nl. Zij verwachten deze zomer lange wachtrijen bij de douane op Schiphol voor reizigers die van buiten de EU het land binnenkomen.

Schiphol zegt honderden extra beveiligers en andere werknemers te hebben ingelijfd om het hele proces vloeiender te laten verlopen. “Bij de afhandeling is volop opgeschaald en zelfs voor de winkels en de koffietentjes op Schiphol zijn zo’n achthonderd mensen aangenomen”, aldus Patricia Vitalis van Schiphol airport operations tegen De Telegraaf.

Toch ziet vakbond FNV nog altijd flinke personeelstekorten in de bagagekelder en op het platform. “Voor reizigers betekent dat lang wachten op de koffers en ik verwacht nog zeker annuleringen van vluchten. We zien luchtvaartmaatschappijen steeds verder gaan om een vlucht op tijd te laten vertrekken en dat heeft een negatief effect op de werkdruk”, zegt Jaap de Bie van FNV.

En dan is er nog de kans op stakingen in andere landen. “De spanning zit bij partijen die luchtvaart ondersteunen, zoals luchtverkeersleiding en grondafhandeling in veel Europese vakantielanden. In Spanje, Griekenland en Italië is er stakingsdreiging”, zegt Paul Vaneker van EU Claim.

De marechaussee hoopt dan ook dat reizigers goed voorbereid op Schiphol aankomen, zodat er geen extra vertraging ontstaat bij de grenscontrole. “Zorg dat je je toestemmingsformulier bij je hebt als je alleen met kinderen reist. Daarnaast roepen we iedereen op om zijn eigen papieren in orde te hebben en de geldigheid van het paspoort goed te controleren. Vooral in de zomer is het bij bureau nooddocumenten altijd erg druk. Betaal ook je boetes.”