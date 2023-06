Alle Zuid-Koreanen zijn een of twee jaar jonger geworden

Alle Zuid-Koreanen zijn in één keer een of twee jaar jonger geworden, nu het land zijn traditionele leeftijdssysteem overboord heeft gegooid en is overgestapt op de internationale telmethode.

In het oude systeem waren mensen op het moment van geboorte al 1 jaar oud en werd er iedere 1 januari een jaar toegevoegd. Een kind dat bijvoorbeeld op 31 december wordt geboren, wordt een dag later, op 1 januari, 2 jaar.

Maar vanaf nu wordt de leeftijd van Zuid-Koreanen op dezelfde manier bepaald als in de rest van de wereld. Politici werden de afgelopen jaren steeds kritischer over het systeem, omdat het verwarrend is en Zuid-Korea als wereldwijde tech-grootmacht op achterstand zette.

Uit een poll van afgelopen jaar blijkt dat 70 procent van de Koreanen het eens is met de wijziging. "Het is verwarrend als een buitenlander vraagt hoe oud ik ben. Ik weet dat ze dan de internationale leeftijd bedoelen dus die moet ik dan uitrekenen", vertelt Hong Suk-min aan AFP.

Maar de wijziging zorgt er niet voor dat mensen plots geen alcohol of sigaretten meer mogen kopen of ineens in militaire dienst moeten. Er is namelijk nog een derde systeem dat deze zaken regelt. Daarbij is iemand nul jaar bij geboorte, maar wordt diegene wel een jaar ouder op iedere nieuwjaarsdag. Deze methode blijft nog even in stand, omdat het anders te lastig wordt.

De oorsprong van de traditionele leeftijdstelling is niet helemaal duidelijk. Mogelijk wordt de tijd dat een foetus in de baarmoeder zit meegerekend, waardoor iemand bij geboorte al bijna 1 jaar oud is. Een andere theorie is dat het voortkomt uit een oud Aziatisch numeriek stelsel dat geen nul kent.