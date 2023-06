Zoveel vakantiedagen heb je nodig om écht tot rust te komen

Even een paar dagen uitpuffen op een strandbedje? Dat is niet genoeg als je echt tot rust wil komen. Volgens onderzoek hebben Nederlanders achttien dagen nodig, voordat ze helemaal ontspannen zijn.

SD Worx vroeg tienduizend werknemers uit heel Europa naar hun vakantiedagen en de verschillen bleken groot. De Britten vonden 8,5 vakantiedag genoeg om te ontspannen. In Italië nemen ze het liefst minstens 11 dagen vrij. Maar in Spanje en Finland bijvoorbeeld duurt het volgens werknemers veel langer om echt tot rust te komen, namelijk respectievelijk 27 en 34 dagen.

In totaal heeft 37 procent van de Europeanen ieder jaar in dezelfde periode vakantie. Vooral Nederlanders, Belgen en Italianen hebben zo'n vaste vakantieperiode. Ook is ruim een derde van de Europeanen bereid om onbetaald verlof op te nemen als ze te weinig vakantiedagen hebben. Veel Nederlanders doen dat en Spanjaarden juist weer niet.

Een derde van de Europese werknemers laat het werk niet helemaal los op vakantie en checkt nog wel e-mail of neemt werktelefoontjes op. Noren, Nederlanders en Italianen doen dat het vaakst, Duitsers dan weer liever niet.