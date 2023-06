Tanken, wegwerpplastic, e-sigaretten, keti koti, minimumloon: de veranderingen per 1 juli 2023

We stevenen alweer af op de tweede helft van het jaar, en dat betekent traditiegetrouw dat er een aantal nieuwe wetten en regels gaan gelden in Nederland. Wat zijn de belangrijkste zaken om rekening mee te houden?

Brandstofaccijnzen

De accijnsverlaging voor benzine, diesel en lpg, die in april 2022 werd ingesteld, komt te vervallen. Vanaf zaterdag kost een liter benzine 17 cent meer en gaat de prijs van diesel 12 cent per liter omhoog. Het zal vrijdag ongetwijfeld druk worden bij de pomp.

Betalen voor wegwerpplastic

Er verdwijnen dagelijks in Nederland 19 miljoen plastic wegwerpverpakkingen (koffiekopjes, frietbakjes, maaltijdsalade-omhulsel etc.) na één keer gebruiken in de prullenbak. Dit moet anders vindt de regering, en daarom komt er een belasting op de aankoop van deze verpakkingen.

Keti Koti

Op 1 juli herdenken we de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is een jubileumjaar, want het is 150 jaar geleden dat de slavernij definitief is afgeschaft in het gehele Nederlandse Koninkrijk. Daarom begint het Herdenkingsjaar Slavernijverleden komende zaterdag. Ook klinkt de roep om een nationale feestdag in te stellen op 1 juli steeds luider.

AOW en minimumloon gaat omhoog

Tweemaal per jaar wordt het bruto wettelijk minimumloon aangepast, op 1 januari en 1 juli. Zaterdag gaat dit omhoog van 1934,40 naar 1995 euro. Ook AOW-gerechtigden profiteren hiervan omdat de AOW gekoppeld is aan het minimumloon.

E-sigaretten met smaakjes in de ban

Producenten van elektronische sigaretten hebben nog tot 1 juli om zich aan te passen aan de nieuwe regels, die e-sigaretten met een smaakje, zoals aardbei, munt of chocola verbieden. De productie is al verboden en over een half jaar mogen bestaande voorraden niet meer worden verkocht. Dan is alleen nog een e-sigaret met tabakssmaak toegestaan.

Overgangsfase nieuwe pensioenwet van start

Er is 15 jaar over gebrainstormd en gesteggeld, maar de kogel is eindelijk door de kerk: op 1 januari 2028 gaat de nieuwe pensioenwet in. Werkgevers en pensioenfondsen moeten bestaande pensioenen overzetten en deze overgangsfase zal meerdere jaren in beslag nemen. Dit proces begint op 1 juli 2023.