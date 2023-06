Wall Street Journal: Wagnerbaas wilde defensieminister ontvoeren

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin wilde defensieminister Sergej Sjojgoe en legerleider Valeri Gerasimov gevangennemen tijdens de opstand van zijn huurlingenleger, schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van westerse bronnen. De opstand zou naar voren zijn gehaald omdat de Russische veiligheidsdienst er lucht van kreeg.

De ontvoeringen moesten plaatsvinden tijdens een bezoek van Sjojgoe en Gerasimov aan het zuiden van Rusland. De twee mannen wijzigden hun reisplannen nadat de Russische veiligheidsdienst informatie over de geplande ontvoeringen had verkregen, aldus de krant. De opstand tegen de Russische staat ging door, maar eindigde snel zonder confrontaties met Sjojgoe en Gerasimov.

Voorafgaand aan de muiterij lag Prigozjin overhoop met de defensietop. Hij zei onder meer dat Sjojgoe Wagner probeerde te "vernietigen" en dat zijn huurlingen in Oekraïne stierven omdat ze te weinig munitie kregen. Ook wilde Prigozjin niet dat zijn troepen onder contract van het ministerie van Defensie kwamen te staan, een nieuwe maatregel die door president Vladimir Poetin wordt gesteund.

Prigozjin was een voormalige vertrouweling van Poetin en stond ook wel bekend als de kok van de president, een verwijzing naar de cateringscontracten die hij met de Russische staat heeft. Hij gaf in september vorig jaar, na het begin van de invasie in Oekraïne, voor het eerst toe de eigenaar van de Wagner Groep te zijn. De paramilitaire groep bestaat sinds 2014.