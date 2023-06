Jongetje (3) sterft na zuurstofgebrek in ziekenhuis

Een jongetje van drie jaar is onder verdachte omstandigheden gestorven na een operatie in het HagaZiekenhuis in Den Haag eind maart, Hij overleed op 2 april. Het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag onderzoekt zijn overlijden, schrijft De Telegraaf. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is ingeschakeld. Het onderzoek ligt zeer gevoelig en is tot nu toe stilgehouden.

Het kindje zou op donderdag 30 maart geopereerd worden in het Juliana Kinderziekenhuis, onderdeel van het HagaZiekenhuis. ’Rondom’ de operatie ontstond volgens het OM bij het kind een zuurstoftekort, waardoor de peuter overleed. ’Voor specifiek levensreddend handelen is hij toen nog overgebracht naar een ander ziekenhuis, maar dat mocht niet meer baten. Drie dagen later is de jongen daar overleden’.