Hoe voorkom je diefstal onderweg uit je auto?

Diefstal uit auto’s komt helaas nog regelmatig voor. Criminelen kunnen binnen enkele seconden een autoruit inslaan en waardevolle spullen uit de auto stelen. Zelfs als je denkt dat je op een veilige plek bent, riskeer je nog steeds dat je slachtoffer bent van een autodiefstal.

Parkeer op een veilige plek

De makkelijkste manier om diefstal uit je auto te voorkomen is om op een veilige plek te parkeren. Kies bij voorkeur een parkeerplaats met veel verlichting en weinig obstakels zodat het voor dieven lastig is om ongezien dichtbij te komen. Parkeer verder weg van de ingang van een winkelcentrum of uitgaansgebied, zodat je auto minder kwetsbaar is in de drukte.

Laat geen waardevolle spullen achter in je auto

Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar veel mensen laten toch waardevolle spullen achter in hun auto. Zet deze spullen altijd uit het zicht in de kofferbak of neem ze mee de auto uit. Laat ook niet zien dat je waardevolle spullen bij je hebt, bijvoorbeeld door dure merktassen op de achterbank te leggen.

Gebruik een stuurslot of pedaalslot

Als je auto eenmaal opengebroken is, moet een dief nog steeds achter het stuur kruipen om de auto te stelen. Hier kun je het de dief extra lastig maken door gebruik te maken van een stuurslot of pedaalslot. Dit zijn simpele, maar effectieve middelen om diefstal te voorkomen.

Installeer een alarmsysteem

Een alarmsysteem kan er voor zorgen dat een dief snel op de vlucht slaat. Een goed alarmsysteem begint met een duidelijke sirene die afgaat als er verdachte bewegingen rondom de auto plaatsvinden. Ook kan een alarmsysteem in verbinding staan met je mobiele telefoon, zodat je alert bent op diefstalpogingen.

Vermijd het installeren van aftermarket apparatuur

Bijvoorbeeld een subwoofer of andere high-tech gadgets. Dit trekt de aandacht en nodigt zeker dieven uit. Als je toch iets wilt toevoegen aan je auto, zorg er dan altijd voor dat deze los te koppelen is en achter slot en grendel opgeborgen kan worden.