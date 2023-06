Frans stel komt erachter dat vakantievriend een moordenaar is. En belt direct de politie

Ze trokken in Spanje al vijf dagen met elkaar op, de Franse Myriam (22) en Yanis (21) en de Belgische Adrien Rompen. Dat hij een moordenaar was ontdekte het koppel pas toen ze achter zijn volledige naam kwamen en hem googelden. Rompen bleek in 2015 zijn vrouw te hebben vermoord.

De twee jonge Fransen waren op een roadtrip en hadden al veel leuke mensen ontmoet, toen ze Rompen tegenkwamen. “Hij stelde zich voor als een Belgische veertiger, die door Spanje wilde reizen om de taal te leren”, aldus het stel in Le Parisien.

De man noemde zichzelf Victor en was op zich vriendelijk, maar ook opdringering. “Fietsen, wandelen, aperitief, hij wilde ons elke dag zien en we vonden het moeilijk om ‘nee’ te zeggen.”

“Hij vertelde ons veel over zijn leven”, aldus de vrienden, die hem opschepperig vonden. “Hij vertelde dat hij twee kinderen had, maar niet met hen overeenkwam. En dat ze erg boos op hem waren.”

Toen hij zei dat hij in de gevangenis had gezeten, maar niet wilde vertellen waarom gingen bij het duo alarmbellen af. Ook betaalde hij alles cash en had hij geen telefoon of e-mailadres.

De man verraadde zichzelf door tijdens een verhaal per ongeluk zijn echte naam, Adrien, te noemen. Toen was een googeltje snel gedaan. Yanis tikte ‘Adrien, Belgique, recherché’ in en kwam achter de waarheid.

Het stel raakte in paniek en belde direct 112. "De man heeft een vrouw vermoord en hij is vrij”, zeiden ze. Binnen enkele minuten stond de politie op de stoep en rekende hem in.

Rompen had 20 jaar cel gekregen voor de moord op zijn vrouw in 2015 en was op 9 juni niet teruggekeerd van verlof. Zijn ontsnapping heeft slechts 17 dagen geduurd.