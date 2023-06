Kerken belijden schuld over rol tijdens slavernij

De samenwerkende kerken in Nederland zullen vrijdagavond tijdens een herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam schuld belijden over de rol die de kerken hebben gespeeld tijdens de slavernij. Ze benoemen dan het leed dat de tot slaaf gemaakte mensen is aangedaan in de koloniën. Maar ook wordt de hoop uitgesproken dat de kerken kunnen meehelpen aan de "heilzame verwerking van het slavernijverleden", aldus de Raad van Kerken, die de dienst houdt aan de vooravond van Keti Koti, het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij op 1 juli..

In de Raad van Kerken zijn 19 kerken en kerkgenootschappen verenigd. De raad trok tien jaar geleden al het boetekleed aan voor de betrokkenheid bij de slavenhandel. In de tijd van de slavernij speelde de rooms-katholieke kerk niet zo'n grote rol in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen. De katholieke bisschoppen hebben onlangs zelf nog een verklaring uitgegeven, waarin ze "elke vorm van slavernij" veroordelen.

Voorzitter Geert van Dartel van de Raad van Kerken zei donderdag in het Friesch Dagblad dat hij niet verwacht dat de kerken overgaan tot herstelbetalingen, waarom wel is gevraagd. Volgens Van Dartel hebben de kerken daar niet de middelen of de mogelijkheden voor. Hij ziet meer in het vooruithelpen van landen als Suriname, waar veel economische en maatschappelijke problemen zijn.

De herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk begint om 19.30 uur en is via een livestream van de EO te volgen.