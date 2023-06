Huisarts voor derde keer voor de rechter voor seksueel misbruik patiënte

De Limburgse huisarts, dokter Van P, is momenteel onderwerp van een nieuwe beschuldiging en vervolging voor seksueel misbruik. Dit is niet de eerste keer dat hij met dergelijke beschuldigingen te maken heeft gehad, aangezien hij al twee keer eerder is vervolgd voor verkrachting. Vanwege zijn hoger beroep kon hij zijn praktijk voortzetten, maar de lopende zaak heeft geleid tot nieuwe aanklachten. Dit meldt De Limburger.

De eerder voor verkrachting veroordeelde Van P. moet daarom in oktober opnieuw voor de rechter verschijnen. De zaak betreft seksueel misbruik van een vijfde patiënte.

Van P. werd vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel en een beroepsverbod van vijf jaar voor verkrachting van drie patiëntes, van wie twee hoogbejaard. Het hoger beroep – Van P. ontkent – loopt nog. Dat heeft een opschortende werking voor het beroepsverbod. Van P. is nog altijd aan het werk in zijn eenmanspraktijk.

Het wordt de derde keer dat Van P. vanwege seksueel misbruik van een patiënte voor de rechter staat. In de eerste zaak erkende Van P. wel seks te hebben gehad met een patiënte in 2017, maar werd hij vrijgesproken omdat justitie het verkeerde feit ten laste had gelegd en in hoger beroep te laat was met het indienden van stukken. Het Centraal Tuchtcollege schorste de arts in 2020 in die kwestie wel voor een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

Van P. ontkent dit keer het misbruik, zegt zijn advocaat Rick Engwegen.