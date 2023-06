Been van vrouw geamputeerd op vliegveld Bangkok nadat ze vast kwam te zitten op rolband

Een regelrecht horrorscenario: een vrouw kwam met haar been vast te zitten onder een loopband op het vliegveld van Bangkok. Om haar te bevrijden moest haar been geamputeerd worden.

De 57-jarige passagier zat klem op een rolband bij terminal 2 van Don Mueang Airport in Bangkok. Een medisch team moest uiteindelijk haar linkerbeen boven de knie amputeren.

"Namens de luchthaven van Don Mueang wil ik mijn innige deelneming betuigen voor het ongeluk", zegt directeur Karun Thanakuljeerapat. "Ik wil benadrukken dat we ervoor zorgen dat zo'n ongeval niet nog eens kan gebeuren."

Hij zegt dat het vliegveld volledig verantwoordelijk is voor de medische kosten van de vrouw en ook openstaat voor een verdere schadevergoeding. Het medische team liet Karun weten dat het been niet weer hersteld kan worden, maar de vrouw gaat nog naar een ander ziekenhuis om dat te onderzoeken.

Beelden die online verschenen, tonen hoe het onderbeen van de vrouw onder de loopband is geschoten. Een koffer naast haar miste twee wieltjes en de platen aan het eind van de rolband waren afgebroken.

Karun zegt dat de kofferwieltjes onder de loopband zijn gevonden, maar het is nog onduidelijk of dit het ongeluk veroorzaakte. Hij zegt dat de rolbanden op het vliegveld dagelijks worden gecheckt. De band waarop het ongeluk gebeurde, is nu afgesloten en wordt verder onderzocht.

Thai woman 57, became caught in a moving airport walkway, forcing first responders to amputate her leg. Dr's believe they can reattach the mangled limb. The unnamed passenger was abt to board a flight at Bangkok's Don Mueang Airport, she tripped over a suitcase.😬"My goodness!" pic.twitter.com/2wzX8QgVla