Franse regering legt bussen en trams stil in reactie op rellen

De Franse regering heeft vrijdag de prefecten, de vertegenwoordigers van de staat in de regio's, verzocht om vanaf 21.00 uur bussen en trams in heel Frankrijk stil te leggen. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. De maatregel geldt tot nader order.

Ook is een "systematisch verbod" uitgevaardigd op de verkoop en het vervoer van vuurwerkmortieren, benzineblikken, zuren en brandbare en chemische producten.

De verboden komen na drie nachten van stedelijke rellen die volgden op de dood van een tiener die door een politieagent was neergeschoten. De rellen waren het intenst in de voorsteden van Parijs, waar het schietincident plaatsvond, maar ook elders in het land moest de politie optreden.