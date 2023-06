Vader stichtte brand waarin zijn kinderen Kyano (8) en Kyara (4) omkwamen

De vader van de twee kinderen die vorige week bij de brand in hun Belgische woning omkwamen heeft eindelijk bekend dat hij de brand heeft aangestoken. Zijn ex-partner overleefde vooralsnog, maar ligt nog altijd in coma. Ze weet nog niet dat haar kinderen dood zijn. Die werden vandaag begraven. De vader (34) was boos dat zijn ex-partner niet met hem verder wilde. Het koppel is recent gescheiden. Buurtbewoners en kennissen van het koppel lieten eerder al verstaan dat de man haar en de kinderen regelmatig lastigviel.

Op beveiligingscamera;s zou volgens HLN te zien zijn hoe hij met aanmaakblokjes in de weer is voor de brand begon.