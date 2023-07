ANWB: vijftien procent filegroei in eerste halfjaar 2023

De filezwaarte is flink toegenomen op de Nederlandse wegen. Dat concludeert ANWB op basis van de meest recente cijfers. Filezwaarte is het aantal kilometers file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat een file er staat. In de afgelopen zes maanden nam die met 15 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in het pre-coronajaar 2019. De dagelijkse files keerden direct terug nadat de laatste coronamaatregelen eind maart vorig jaar werden ingetrokken, aldus de ANWB.

Uit de dagelijkse monitoring van de doorstroming op de Nederlandse wegen blijkt volgens de ANWB dat het effect van thuiswerken en buiten de spits reizen niet of nauwelijks meer zichtbaar is. Zowel tijdens de spitsuren als overdag nam de filezwaarte het afgelopen halfjaar weer fors toe. Het aantal files tijdens de ochtendspits steeg met 13 procent en in de avondspits met 9 procent.

Het fileprobleem doet zich ook in steeds meer regio's voor. In de provincies Utrecht en Gelderland nam de filezwaarte toe met respectievelijk 9 en 10 procent. In Noord-Holland en Zuid-Holland nam de filezwaarte toe met respectievelijk 16 en 14 procent. "Opmerkelijk" noemt de ANWB de toename van de filezwaarte in Noord-Brabant. "In deze provincie met veel transit-routes steeg het aantal files met 36 procent." Transitverkeer is verkeer dat waren en mensen vervoert van het ene land naar het andere.

De drukste spits van de afgelopen zes maanden was op donderdag 6 april, meldt de ANWB. De altijd drukke donderdagmiddag voor Pasen zorgde dit jaar mede dankzij langdurige regenval voor een recordspits van 1491 kilometer.