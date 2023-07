Advocaten: behandeling in gevangenis van Taghi is erop gericht ‘hem zoveel mogelijk leed aan te doen’

De (nieuwe) advocaten van Ridouan Taghi hekelen de omstandigheden waarin hun cliënt nu gedetineerd zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Volgens de raadslieden lijkt Taghi’s regime erop gericht hem ‘zoveel mogelijk leed aan te doen’.

En daar lijkt iets in te zitten: “Er is speciaal voor hem een aparte eenpersoonsafdeling op de EBI gemaakt: de afdeling E1,” zegt Sjoerd van Berge Henegouwen, een van Taghi’s drie nieuwe raadsmannen tegen Het Parool. Die afdeling bestaat volgens de advocaat uit een eenpersoonscel die via een gang van 1,5 meter verbonden is met een zeer kleine recreatieruimte.

“Bij het overbrengen van de ene ruimte naar de andere – dus die anderhalve meter en een beetje – moet onze cliënt geboeid worden. Ook bij alle overige bewegingen buiten zijn cel wordt hij geboeid. Hij mag geen telefonisch contact met zijn minderjarige kinderen hebben en ook niet met zijn moeder.”

“Telefoongesprekken en bezoek met zijn twee zussen worden live meegeluisterd in aanwezigheid van een tolk en een bewaarder, en kunnen ieder moment worden onderbroken. Al deze gesprekken worden opgenomen en uitgewerkt. Het bezoek vindt plaats achter glas. Evenals het bezoek van zijn advocaat. Hij mag geen enkel contact met medegedetineerden hebben.”



Daarnaast werd Taghi, daags na de aanhouding van zijn advocatenneef Youssef Taghi in oktober 2021, gedurende twee maanden uitsluitend benaderd door gevangenispersoneel met bivakmutsen op. Er werd in die periode niet met hem gesproken, afgezien van bevelen tijdens veiligheidscontroles.