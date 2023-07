Slechts een derde slaagt voor theorie-examen rijbewijs. Moeilijk? Hier zijn enkele tips

Twintig jaar geleden slaagde meer dan de helft van de mensen voor het autotheorie-examen. Dit is nu nog maar 36 procent. Rapper Ronnie Flex zakte al vier keer, columnist Marcel van Roosmalen faalt ook jammerlijk. Is het te moeilijk geworden? “Het gaat om de verkeersveiligheid.”

Er zijn mensen die denken dat het CBR de examens expres zo moeilijk maakt om geld te verdienen of te voorkomen dat te veel mensen de weg op gaan. “Dat is onzin”, zegt woordvoerder Nanda Traag tegen Editie NL. “We balen allemaal als er mensen zakken en het levert ons extra werk op. Onze dag is het leukst als iedereen slaagt. Het CBR moet kostendekkend werken, dus we verdienen er niks aan."

De examens zijn voor iedereen toegankelijk. "Je kunt het laten voorlezen, je kunt geholpen worden met faalangst, je mag je examen met een tolk doen. Bovendien is het Nederlands jaren geleden aangepast naar B1-niveau." Er zitten altijd een paar testvragen in het examen. Als na onderzoek blijkt dat ze te moeilijk zijn, dan worden ze verwijderd of aangepast. Het CBR gebruikt nooit strikvragen.

Discipline

"Het CBR heeft een enorme database met 7500 vragen", legt autotheorie-docent Paul Schrama uit. Hij probeert zijn leerlingen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. "Je pakt het hele plaatje. Alleen wat voor vragen iemand krijgt, dat weet je niet.” Je moet flink blokken om alle kennis paraat te hebben bij het examen. "Dat vergt discipline en dat is niet makkelijk, want zeker de jongere leerlingen hebben andere dingen aan hun hoofd. Maar je examen wil je natuurlijk wel halen."

“Je moet gewoon goed leren. Het gaat wel om verkeersveiligheid”, aldus Traag. "Je zou je buurmeisje maar platrijden. Met een auto zou je kunnen zeggen dat je een moordwapen in handen hebt, dus je moet wel verantwoord kunnen rijden."

Tips

Er is volgens het CBS ongeveer 50 procent kans dat je de eerste keer slaagt. "Bedenk ezelsbruggetjes. En ga vooral niet eerst de antwoorden lezen. Je moet eerst een paar keer de vraag lezen", adviseert Schrama. "Vaak is er één onzinantwoord, eentje dat half goed is en de andere is het beste en juiste antwoord."