Akwasi: koning heeft zich door excuses onsterfelijk gemaakt

Akwasi heeft er bewondering voor dat koning Willem-Alexander zaterdag zijn excuses heeft aangeboden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. "Eigenlijk heeft Willem-Alexander zich hiermee onsterfelijk gemaakt, zou je bijna kunnen zeggen", reageert de rapper voor de camera van RTL Boulevard.

"Want hij doet gewoon echt iets totaal anders dan wat er ligt in de lijn der verwachting als het gaat over zijn familie", legt Akwasi uit. "En dat is bewonderenswaardig."

Eerder deze week zei de rapper nog dat hij "geen mening" had over de mogelijke excuses van de koning. "Het zou mij niet verbazen als hij het niet doet", zei de rapper dinsdag tegen het publiek na het uitspreken van de jaarlijkse Anton de Kom-lezing. "En als hij het wel doet ook niet. Ik heb er geen mening over."

Akwasi, die in 2020 Omroep Zwart oprichtte, zei de acties die na eventuele excuses zouden volgen veel belangrijker te vinden. "Wat gaat er gebeuren? Wat ga je doen? Dat vind ik aan eventuele excuses het interessantst."

Zanger Jeangu Macrooy heeft geëmotioneerd gekeken naar de toespraak van koning Willem-Alexander. De Surinaams-Nederlandse zanger noemt het "het begin van een nieuw hoofdstuk", zegt hij doelend op zijn songfestivalnummer Birth Of A New Age. "Het deed me meer dan ik dacht dat het zou doen", aldus Macrooy tegen het ANP.

"Er is zoveel strijd geleverd om hier te komen. Dat de koning op deze manier erkenning geeft, maar het ook over problemen van nu heeft, zoals heling en herstel. Dat heeft hij heel goed gedaan. De excuses waren al heel mooi, maar ook vergiffenis vragen voor het aandeel van zijn voorouders. Dat vond ik ook heel erg mooi."

Ook actrice Gerda Havertong is geraakt door de toespraak. Ze zegt "ontzettend onder de indruk" te zijn van de woorden van de koning. "Hij heeft de juiste toonladder gekozen en geen enkele valse noot laten vallen."

Bij Havertong heeft de toespraak een gevoel van "vrede, tevredenheid en vertrouwen" opgeroepen, vertelt de actrice van Surinaamse afkomst aan het ANP. "Er is geen zin gestrand. Hij sprak ook niet met medelijden, maar met empathie en dat is precies de juiste manier."