Vrijwilligers rapen ruim 600.000 peuken op

Op de internationale 'peukenopruimdag' op zaterdag 1 juli zijn in totaal ruim 600.000 peuken geraapt, meldt de organisatie zondag. De vijfde editie was de grootste tot nu toe, aldus de organisatie. In ruim zeventig gemeenten in Nederland en in meer dan dertien landen gingen duizenden mensen de straat op. Het gezamenlijk oprapen is een actie van het zogenoemde Plastic Peuken Collectief, dat ook oproept tot een internationaal verbod op plastic sigarettenfilters. Volgens de organisatie blijkt uit onderzoek dat een verbod op de sigarettenfilter de enige effectieve maatregel is om peuken uit het milieu te krijgen. "Het is fantastisch hoeveel peuken zijn opgeruimd", zegt PeukMeuk-organisator Bernadette Hakken, "maar als je je realiseert dat ondanks alle inspanningen in Nederland miljarden peuken in het milieu zijn achtergebleven, en de hoeveelheid geraapte peuken volgende week weer op straat is gegooid, besef je pas hoe groot dit probleem is". In Nederland worden elk jaar zo’n 10 miljard sigaretten verkocht. "Naar schatting worden twee op drie plastic filters op de grond of in het water gedumpt. Ze zijn klein maar absoluut niet onschuldig. Bijna alle sigarettenfilters zijn gemaakt van celluloseacetaat, een kunststof die uit elkaar valt in vervuilende microplastics. Daarnaast lekt een peuk enorme hoeveelheden toxische stoffen die het bodem- en waterleven verstoren", aldus het gezelschap.