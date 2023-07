Macron wil dinsdag met ruim 220 burgemeesters praten over rellen

De Franse president Emmanuel Macron wil dinsdag spreken met ruim 220 burgemeesters van regio's die hard zijn getroffen door de protesten en rellen in Frankrijk de afgelopen dagen. Volgens tv-zender BFMTV wil Macron bovendien maandag al de voorzitters van de Senaat en de Nationale Vergadering, de Franse Tweede Kamer, ontmoeten om te praten over de situatie.

De rellen in Frankrijk ontstonden nadat een tiener van Algerijnse afkomst werd doodgeschoten door een politieagent toen hij probeerde weg te rijden bij een verkeerscontrole. Dat leidt al meerdere dagen tot hevige onlusten in verschillende Franse steden, vooral 's nachts. De veelal jonge betogers beschuldigen de politie van racisme.

Ook zondagavond was het op veel plaatsen in Frankrijk weer onrustig. Al zijn de rellen wel minder hevig dan in de voorgaande nachten. Zondag kort voor middernacht maakte de Franse politie bekend 49 mensen te hebben aangehouden. Dat aantal is aanzienlijk lager dan in de avonden ervoor rond dezelfde tijd. De grootmoeder van de doodgeschoten tiener had zondagmiddag al opgeroepen tot kalmte.

Net als tijdens de twee voorgaande nachten zijn er in de nacht van zondag op maandag 45.000 politieagenten en gendarmes op de been om rellen te voorkomen, of om die in ieder geval zoveel mogelijk in de kiem te smoren.

Zondagavond had president Macron een ontmoeting met onder anderen de Franse premier Elisabeth Borne, minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en minister van Justitie Éric Dupond-Moretti.

Premier Borne ontmoet maandag, op verzoek van Macron, alle fractievoorzitters uit de Nationale Vergadering, meldt BFMTV zondagavond.