Consumentenbond: nog steeds fouten op kassabon van Albert Heijn

Supermarkten Jumbo en Plus gaan bijna niet meer de fout in door onjuiste bedragen op kassabonnen te zetten. De Consumentenbond stelt dat dit het resultaat is van intensieve gesprekken tussen de bond en deze supermarkten. Albert Heijn komt gemaakte afspraken echter niet na en zet nog steeds aanbiedingen met een verkeerde prijs op de bon. De bond onderzoekt daarom juridische stappen tegen de supermarkt.

Eind april meldde de Consumentenbond dat voor het derde jaar op rij is gebleken dat er veel is misgegaan bij de prijs die bij artikelen in het schap staat en de prijs die aan de kassa wordt gerekend. De prijs van een op de zes gekochte aanbiedingen bleek aan de kassa niet te kloppen. Die fouten zijn in de meeste gevallen in het nadeel van de consument.

De bond eiste dat de supers de problemen voor 30 juni zouden oplossen. De directies van AH en Jumbo beloofden dat klanten het product dat met een verkeerde prijs op de bon staat gratis zouden krijgen. Ook zouden ze zogenoemde mysteryshoppers inhuren om de fouten op te sporen, en onjuiste prijsborden weghalen.

Prijsgarantie AH niet nagekomen

Bij Jumbo is dat ook echt gelukt. Ook Plus haalde veel onjuiste prijsborden uit de filialen. "Maar Albert Heijn komt, ondanks herhaalde verzoeken van de Consumentenbond, niet over de brug met rapportages van de beloofde extra controles", aldus de bond. Verder staan er nog steeds fouten op de bon, hangen er reclameborden in de winkel met prijzen die sinds oktober 2022 niet meer kloppen en komt AH de toegezegde prijsgarantie niet na. Zo weten kassamedewerkers niet van de garantie en wordt het product niet gratis meegegeven wanneer de bon niet klopt.

"Fouten op de kassabon zijn een oneerlijke handelspraktijk. Daarom onderzoekt de Consumentenbond nu juridische stappen tegen Albert Heijn om een einde te maken aan deze situatie", zegt directeur van de bond Sandra Molenaar. Verder moeten alle drie de supers van de bond met een plan komen om klanten te compenseren voor foute kassabonnen van de afgelopen jaren.