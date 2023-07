Onderzoek waarschuwt voor ‘extremistische politiecultuur’ in Europa: “81% van Franse politie stemt op extreemrechts”

Oproerpolitie en betogers vechten al dagenlang hele veldslagen uit in de straten van Frankrijk. Meer dan 200 politieagenten zijn tijdens de rellen gewond geraakt, er zijn zeker 2000 auto's in vlammen opgegaan en meer dan 700 supermarkten, banken en restaurants zijn 'overvallen, geplunderd en soms afgebrand', aldus de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire.

De protesten begonnen nadat een politieman de 17-jarige Nahel in het Franse Nanterre op de vlucht doodschoot en daarna loog over het incident. Het geweld is inmiddels ook overgeslagen naar Brussel en de Zwitserse stad Lausanne. Bijna alle mensen die werden opgepakt in de Belgische hoofdstad zijn minderjarig.

In L’Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs, is de vrouw van de burgemeester gewond geraakt toen ze samen met haar twee jonge kinderen moest vluchten voor brandstichtende betogers. Burgemeester Vincent Jeanbrun schrijft op Twitter dat zijn familie is ontkomen aan een ‘moordpoging’. De betogers ramden met een auto door het hek, en staken daarna het huis in brand.

Een onderzoeksrapport van het Institute of Race Relations (IRR) stelt dat politiekorpsen overal in Europa te maken hebben met een groeiende 'cultuur van extremisme'. Ze waarschuwen ervoor dat agenten steeds meer racistische en extreemrechtse content delen in WhatsApp-groepen.

Liefst 81 procent van de Franse politieagenten zei een jaar geleden te gaan stemmen op de extreemrechts politica Marine Le Pen. In Frankrijk, België, Duitsland en Hongarije hebben hoge politiebestuurders hun functie neergelegd, zich aangesloten bij extreemrechtse partijen en zich kandidaat gesteld als burgemeester of parlementslid.