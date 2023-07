Waarom de doodgeschoten Nahel (17) in een Mercedes-sportwagen met Poolse nummerplaat rondreed

De doodgeschoten Nahel (17) reedt in een knalgele Mercedes-sportwagen met Poolse nummerplaat rondreed. Dat klinkt twee keer opmerkelijk. En jonge pizzakoerier in een dure auto en een Poolse wagen nog wel. Volgens Franse kranten komt het veel vaker voor. Polen blijkt het ‘El Dorado’ voor jongeren uit de banlieues die willen uitpakken met blitse auto’s. “Terwijl de prijs van huurauto’s in Frankrijk explosief stijgt, wenden veel jonge mensen - voornamelijk uit de Parijse buitenwijken - zich nu tot Polen voor de langetermijnhuur van wagens”, meldden enkele Franse kranten vorige zomer de opvallende trend. “Met ook voor blitse sportwagens scherpe prijzen die veel lager kunnen zijn dan in Frankrijk”, schrijft ‘Le Parisien'. En die auto's worden vervolgens vaak onderling doorverhuurd. De hoofdhuurder leent hem uit aan een vriend voor het ene weekeinde en aan de trouwpartij voor het andere weekeinde en sprokkelt zo de huur bijeen.

Zo getuigde een jonge Fransman in ‘Le Parisien’: “Ik verhuur mijn Mercedes AMG, soms in het weekend - in het zwart - voor ‘evenementen’. Zo werd de wagen al gebruikt voor het filmen van twee rapclips en ook voor een bruiloft. Daardoor kan ik soms zelfs mijn maandhuur van 1.500 euro in één weekend terugverdienen.”