Tweetdeck over 30 dagen alleen nog voor geverifieerde gebruikers

Twitter-gebruikers zullen binnenkort geverifieerd moeten zijn om de dienst Tweetdeck nog te kunnen gebruiken, stelt Twitter in een tweet in de nacht van maandag op dinsdag. De verandering gaat over dertig dagen in volgens het bedrijf. De aankondiging volgde rond middernacht op de lancering van een nieuwe versie van Tweetdeck. Zaterdag kondigde Twitter-eigenaar Elon Musk ook al aan dat Twitter voorlopig een limiet stelt aan de hoeveel tweets per dag die verschillende accounts kunnen lezen. Betalende of geverifieerde accounts, te herkennen aan een blauw vinkje, kunnen dagelijks maximaal 10.000 berichten bekijken. Voor bestaande accounts zonder een dergelijk vinkje geldt een limiet van duizend berichten. Die "tijdelijke noodmaatregel" is volgens Musk nodig om het scrapen van data door honderden organisaties tegen te gaan. Veel twitteraars zijn echter boos over de ingreep. Verschillende experts uit de marketingwereld hebben al gezegd dat de stap het veel lastiger kan maken voor het Twitter om adverteerders te trekken.