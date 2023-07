Drones op weg naar Moskou onderschept

Twee drones zijn in de lucht boven de regio Moskou onderschept, meldt het Russische staatspersbureau TASS dinsdag, en ook nog een derde boven de naburige regio Kaluga. Het persbureau verwijst in zijn berichtgeving naar meldingen van de lokale hulpdiensten.

"Volgens voorlopige informatie waren er drie drones op verschillende tijdstippen op weg naar Moskou", citeert TASS een bron bij die diensten. Het persbureau RIA meldt dat twee van de drones zijn neergeschoten in de buurt van het dorp Valuevo. Dat dorp ligt in de regio Moskou, op ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van het Kremlin. Volgens de voorlopige informatie zijn er geen slachtoffers en is er ook geen schade aan gebouwen.

Er zijn de laatste tijd vaker aanvallen met drones op doelen in Rusland. Wie daar achter zit of zitten, is onduidelijk en wordt door Rusland, Oekraïne en anderen betwist.