Ruim kwart meer reizigers vertrekt deze zomer vanaf Schiphol

Tijdens de komende zomervakantie vertrekken vanaf Schiphol 26 procent meer reizigers dan in dezelfde periode vorig jaar. De luchthaven verwacht vanaf vrijdag tot en met 3 september gemiddeld 68.000 vertrekkende passagiers per dag, met op piekdagen uitschieters tot ruim boven de 77.000. In 2022 lag het gemiddelde aantal reizigers dat vanaf Schiphol vertrok op 54.000. De cijfers van dit jaar liggen nog wel onder die van 2019, het jaar voordat de coronacrisis uitbrak. Toen vlogen dagelijks gemiddeld 73.000 passagiers vanaf de luchthaven. De eerste regio - midden - krijgt vanaf vrijdag vakantie. Een week later volgt zuid en vanaf 22 juli zijn ook de scholen dicht in de regio noord. De luchthaven verwacht de drukste dagen aan het begin van de vakantie. Verwachte druktepunten Reizigers moeten volgens Schiphol rekening houden met drukte bij de check-in, beveiliging en paspoortcontrole. De luchthaven vraagt reizigers dan ook zich dit keer wederom goed voor te bereiden op hun vlucht en zich vooraf goed te informeren over hoe laat ze kunnen inchecken en wat de verwachte drukte is bij de securitycontrole. Het advies luidt op tijd, maar niet te vroeg naar de luchthaven te komen en de richtlijn hiervoor aan te houden van de luchtvaartmaatschappij. Ook wordt mensen gevraagd vooraf online in te checken. Passagiers kunnen een gratis tijdslot reserveren voor de securitycontrole. Londen, Istanbul en Barcelona zijn volgens Schiphol deze zomer de populairste bestemmingen. Problemen vorig jaar Vorig jaar ontstonden in de meivakantie grote problemen op Schiphol, onder meer door een tekort aan beveiligers. Dat leidde ertoe dat de luchthaven vorige zomer het aantal vertrekkende reizigers inperkte. Schiphol heeft inmiddels onder meer zo'n duizend nieuwe beveiligers aangetrokken, wat er mede toe heeft geleid dat 90 procent van de reizigers in de meivakantie binnen vijf tot tien minuten door de securitycontrole was.