VN-rapporteur: mensenrechtensituatie Belarus ‘rampzalig’

De mensenrechtensituatie in Belarus is "catastrofaal en wordt steeds erger", stelt de speciale VN-rapporteur voor het land, Anaïs Marin. Volgens haar zuivert het regime van de Belarussische leider Alexander Loekasjenko de samenleving doelbewust van de "laatste afwijkende stemmen", zo waarschuwde Marin dinsdag de VN-Mensenrechtenraad.

In haar jaarlijkse rapportage stelde Marin dat meer dan 1500 mensen om politieke redenen worden vastgehouden. Sinds 2020 worden per dag gemiddeld 17 mensen "willekeurig" gearresteerd. 2020 was ook het jaar waarin Minsk volgens Marin een "totalitaire wending" maakte, wat geïllustreerd werd door het harde optreden tegen vreedzame demonstranten dat jaar. En: "de mensenrechtenschendingen voeden een klimaat van angst onder de slachtoffers en hun families."

Mensenrechtenactivisten worden voortdurend vervolgd en meer dan "1600 ongewenste organisaties zijn met geweld ontbonden, waaronder alle overgebleven onafhankelijke vakbonden", vervolgde Marin. "Dit illustreert een weloverwogen beleid van de staat om de burgerlijke ruimte te zuiveren van de laatste dissidente elementen."

Marin beweerde ook dat de onafhankelijke media in Belarus zijn bestempeld als "extremistische organisaties", terwijl de academische vrijheid "systematisch wordt aangevallen". Iets vergelijkbaars zou gebeuren in het onderwijs, waar kinderen "ontmoedigd worden hun eigen mening te uiten".

Belarus kreeg na Marins rapportage voor de VN-Mensenrechtenraad gelegenheid te reageren, maar er was geen vertegenwoordiger van het land aanwezig.