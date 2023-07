Code oranje in groot deel van het land vanwege zware windstoten

Het KNMI geeft woensdag vanaf 08.00 uur code oranje af in een groot deel van het land vanwege zware windstoten. De weerwaarschuwing geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, het IJsselmeer, de Wadden, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Voor de rest van het land is code geel van kracht.

Het weerinstituut verwacht in het begin van de ochtend zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en het IJsselmeergebied. Vooral aan de kust en in het IJsselmeergebied kunnen die plaatselijk nog zwaarder zijn. Het Waddengebied en de vier noordelijke provincies krijgen vanaf het einde van de ochtend met dit soort windsnelheden te maken.

Het KNMI meldt dat door de extreme weersomstandigheden schade en gevaar kan ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. In Zuid-Holland neemt de wind aan het einde van de ochtend af, op andere plekken in het land gebeurt dit halverwege de middag.

In de provincies waar code geel geldt, komen woensdagochtend en -middag zware windstoten voor van 75 tot 100 kilometer per uur.

Schiphol heeft in de nacht van dinsdag op woensdag al laten weten dat er tijdens een flink deel van de dag maar zeer beperkt vliegverkeer mogelijk is. Tussen 09.00 en 15.00 uur zal er woensdag niet of nauwelijks van en naar de luchthaven gevlogen kunnen worden. Hoeveel vluchten hierdoor worden getroffen, is nog onbekend.

De ANWB verwacht een "onstuimige woensdagochtendspits" en zegt dat automobilisten rekening moeten houden met windstoten en buien. Files in de spits kunnen hierdoor wat langer uitvallen dan gewoonlijk, aldus de ANWB. Vanwege de harde wind geldt op de N307 tussen Lelystad en Enkhuizen een inhaalverbod en is de maximum snelheid teruggebracht naar 70 kilometer per uur.