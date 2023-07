Dit zegt het over je emoties als je veel met je ogen knippert

We knipperen allemaal vijftien tot twintig keer per minuut. Doe je het vaker dan zegt dat iets over hoe je je voelt en of je liegt bijvoorbeeld.

Lichaamstaalexpert Traci Brown legt uit dat wanneer iemand veel vaker knippert dan gemiddeld, die persoon waarschijnlijk gestrest is. Bij stress kan het aantal keer knipperen oplopen tot wel honderd keer per minuut, stelt Brown.

Maar heel weinig knipperen kan ook. Dat wijst dan weer op liegen. De leugenaar is zo drug met de details van zijn leugen dat de hersenen geen ruimte meer hebben om ook nog te knipperen. Wordt er na de leugen plots veel geknipperd dan weet je zeker dat je gelijk hebt.

Brown zegt er het volgende over: "Er is significant bewijs dat de knipperfrequentie een rol kan spelen bij het aanduiden van bedrog. Vaak wordt er namelijk tijdens het vertellen van een leugen minder met de ogen geknipperd. Meteen nadat de leugen is verteld, neemt het knipperen drastisch toe.”