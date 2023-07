In bijna 30 jaar was er niet zo weinig huishoudelijk afval

Sinds 1994 is er niet zo weinig huishoudelijk afval geweest, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Het gaat om 8,1 miljard kilogram dat is opgehaald bij huishoudens en is ingeleverd bij milieustraten, wat neerkomt op ongeveer 461 kilogram per inwoner. In 1994 ging het om 478 kilogram per inwoner en in 'coronajaren' 2020 en 2021 ging het respectievelijk om 524 en 504 kilogram per inwoner. Er werd volgens het CBS bijvoorbeeld minder groente-, fruit- en tuinafval (gft) en houtafval ingezameld. Dat er minder gft- en grof tuinafval was, komt doordat vorig jaar een jaar was met minder neerslag. "Als er weinig neerslag is, dan geven planten minder blad", aldus het CBS. Dat er minder puin en houtafval was, komt voornamelijk omdat minder mensen verbouwingen in en rondom hun huis hebben gedaan in vergelijking met de 'coronajaren'. Er is ook iets minder huishoudelijk restafval en pmd-afval (plastic, metalen en drankenkartons) ingezameld. In 2022 gaat het om 183 kilogram restafval en 21,2 kilogram pmd-afval per inwoner, het jaar daarvoor om 198 kilogram en 22 kilogram per inwoner.