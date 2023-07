Berlusconi liet honderd miljoen euro na aan 33-jarige partner

De onlangs overleden Italiaanse politicus Silvio Berlusconi heeft zowel aan zijn 53 jaar jongere partner Marta Fascina als aan zijn 73-jarige broer Paolo Berlusconi 100 miljoen euro nagelaten. Dat staat in zijn testament dat persagentschap Bloomberg kon inkijken. Fascina is parlementslid voor Forza Italia, de politieke partij die Berlusconi heeft opgericht. Ze lijkt met de oud-premier een hechte band te hebben opgebouwd in de drie jaar dat ze een koppel vormden. De twee waren niet getrouwd maar organiseerden in 2022 wel een ceremonie om hun verbintenis te vieren. Waarnemers gaan ervan uit dat Fascina een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van Forza Italia. Uit het testament blijkt ook dat de voormalige premier het grootste deel van zijn zakenimperium heeft overgedragen aan zijn oudste zoon Pier Silvio Berlusconi. Aan een politieke bondgenoot, Marcello Dell’Utri, die ooit nog werd veroordeeld voor banden met criminele organisaties, liet de excentrieke politicus 30 miljoen euro na.