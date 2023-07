Zoveel vluchtelingen vangen andere landen op

VVD-leider Mark Rutte is op ramkoers met andere leden van het kabinet over het opvangbeleid van asielzoekers. Vanavond volgt een cruciaal overleg in Den Haag. Moet Nederland minder vluchtelingen gaan opnemen?

We vangen volgens World of Statistics nu 218.457 vluchtelingen op. Dit staat in schril contrast met landen als Turkije (3.568.259), Iran (3.425.091) en Duitsland (2.075.445), al is Nederland natuurlijk kleiner in omvang. Andere landen, zoals de VS (363.059), Denemarken (67.772), Australie (54.430) en Japan (17.406) vangen veel minder mensen op dan wij. Om over China (320) nog maar te zwijgen.

Dit zijn de aantallen vluchtelingen die door verschillende landen worden opgevangen op dit moment:

Turkije: 3.568.259

Iran: 3.425.091

Duitsland: 2.075.445

Pakistan: 1.743.785

Oeganda 1.463.523

Rusland: 1.277.672

Polen: 971.129

Bangladesh: 952.384

Libanon: 818.861

Frankrijk: 612.934

Kameroen: 473.887

Tsjechië: 435.212

VS: 363.059

VK: 328.989

Spanje: 317.751

Italië: 296.181

Egypte: 294.632

Zweden: 277.726

Irak: 273.716

Oostenrijk: 258.613

India: 242.835

Nederland: 218.457

Zwitserland: 182.474

Bulgarije: 176.297

Griekenland: 160.761

Belgie: 151.408

Canada: 140.621

Roemenie: 105.621

Mexico: 95.579

Nigeria: 91.275

Ierland: 8256

Noorwegen: 75.311

Denemarken: 67.772

Brazilie: 67.522

Zuid-Afrika: 66.596

Australie: 54.430

Afghanistan: 52.159

Estland: 40.806

Angola: 25.514

Japan: 17.406

Indonesie: 9785

Argentinie: 4094

Zuid-Korea: 3825

Oekraine: 2520

Libie: 2208

Nieuw-Zeeland: 1791

Verenigde Arabische Emiraten: 1399

Israel: 1,207

Filippijnen: 856

Saoedi Arabie: 454

China: 320

Kazachstan: 308

Cuba: 174

Monaco: 17

Turkmenistan: 14

Bahama's: 10

Fiji: 5