Omstanders overmeesteren overvaller met ‘vuurwapen’ in Amsterdam

Omstanders hebben donderdagavond laat een gewapende overvaller overmeesterd die even daarvoor een avondwinkel in Amsterdam-Oost had overvallen. Enkele meters buiten de winkel aan de Niasstraat hebben ze hem aangehouden en uiteindelijk overgedragen aan gealarmeerde politieagenten. De verdachte ging rond 23.50 uur de avondwinkel binnen en bedreigde personeel met wat later een nepvuurwapen bleek te zijn. Hij vluchtte met een buit, maar kwam dus niet ver. Een politiewoordvoerder omschrijft de aanhouding door omstanders als "heel dapper". "Zeker omdat ze natuurlijk niet wisten dat het om een nepwapen ging." Een winkelmedewerker raakte gewond bij de overval. Hij heeft volgens de woordvoerder lichte verwondingen opgelopen en is door ambulancepersoneel nagekeken. De politie heeft een onderzoek ingesteld.