Man opgepakt na antisemitische projecties Capelle aan den IJssel

Een 30-jarige man uit Gouda is donderdagavond aangehouden, nadat op een wit gebouw in Capelle aan den IJssel een antisemitische tekst was geprojecteerd. Het ging om de leus ‘Joden runden de slavernij, blanken schaften het af’, die onder meer vanaf de Van Brienenoordbrug in Rotterdam goed te zien was. De 30-jarige man is aangehouden voor discriminatie en het aanzetten tot haat, meldt een politiewoordvoerder.

De tekst was te zien op een kantoorgebouw op bedrijventerrein Rivium in Capelle aan den IJssel. Rond 23.00 uur kreeg de politie volgens de woordvoerder veel meldingen binnen van mensen die het zagen. "Als je op de Van Brienenoordbrug reed, zag je het goed. Daarom kregen wij zo veel meldingen binnen."

Agenten die erheen gingen, troffen de man uit Gouda in de buurt aan. Hij had materiaal bij zich waarmee teksten kunnen worden geprojecteerd. De man zit nog vast en wordt vrijdag gehoord. Of de man ook te maken heeft met eerdere soortgelijke projecties elders wordt nog onderzocht, aldus de politiewoordvoerder.

Fractievoorzitter van D66 Rotterdam Agnes Maassen noemt de tekst op Twitter stuitend. Bij haar tweet heeft ze ook een filmpje gevoegd waarop de geprojecteerde tekst te zien is. "Stuitend en het is zeer belangrijk dat de daders snel worden opgespoord. Ik ga dit aankaarten in de raad met schriftelijke vragen", aldus Maassen.