RIVM: lucht is zaterdag in zeker drie provincies slecht

De luchtkwaliteit wordt zaterdag "slecht" in delen van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, zo waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt door smog. Mensen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zich niet te veel inspannen, met name in de namiddag en vroege avond.

Ook andere delen van Nederland kunnen te maken krijgen met smog. De te verwachte smog komt door ozon en ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. Vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.