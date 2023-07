Tranen bij Van der Burg: ik had een asieldeal beloofd

Een tot tranen geroerde staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) baalt ervan dat er geen asielakkoord is. Hij vindt het vooral vervelend voor al die mensen die zich al maanden inzetten voor voldoende opvangplekken voor asielzoekers. "Ik had hen een asieldeal beloofd." Van der Burg heeft het idee dat "alles eruit is gehaald" om tot een migratieakkoord te komen. Ook vrijdag heeft hij voorstellen gedaan om de kloof tussen de vier coalitiepartijen te overbruggen. "Maar ik constateer dat het niet gelukt is." Volgens hem was er geen onwil, maar was er sprake van een "onoverbrugbare kloof". Hij is teleurgesteld. "Ik baal ervan dat er geen akkoord ligt." Op de vraag of zijn eigen VVD-partijleider Mark Rutte de onderhandelingen niet onnodig onder druk heeft gezet, wil hij niet in gaan. "Ik blijf weg bij partijpolitiek."